Solo un invicto podía salir vivo y resultó ser el Toluca

Solo hay espacio para un invicto en la Liga MX y el Toluca se forjó esa distinción con una gran remontada.

El bicampeón del futbol mexicano sigue escribiendo grandes historias y pese a jugar como visitante ante un club que estaba imbatido en este Clausura 2026, vino de abajo para afianzarse en el segundo lugar de la tabla.

Victoria 3-2 de los ‘Diablos Rojos’ sobre los Pumas, que tuvieron que resignarse a cortar una de las mejores rachas de su historia en torneos cortos contra la gran potencia del momento en la Liga MX.

Primera vez desde 2018 que el equipo mexiquense gana como visitante en Ciudad Universitaria, gran mérito por todos los años que transcurrieron, pero sobre todo porque esa empresa parecía más difícil que nunca en este certamen, máxime porque el equipo local se fue dos veces arriba en el marcador.

Así fueron los goles de este encuentro válido por la Jornada 9 de la Liga MX:

· 1-0 (29’): Penal cobrado con mucha potencia por parte de Robert Morales ante su exequipo

· 1-1 (37’): Golazo de Pavel Párez, quien de media vuelta sacó un disparo en los linderos del área

· 2-1 (63’): Balón picado que dejó entrar Álvaro Angulo para definir entre las piernas del arquero

· 2-2 (73’): Golazo de Diego Barbosa, quien sin vuelo y fuera del área, puso el balón en el ángulo

· 2-3 (78’): Paulinho se lanzó de palomita para rematar un centro bajo cerca de línea de gol

Nuestro Diego, nuestro MVP 🤩 pic.twitter.com/YN3Bo6DQwp — Toluca FC (@TolucaFC) March 4, 2026

Cinco goles en este encuentro, la mayoría de tremenda claridad, pero de lo que más hablará la afición de Pumas es de las terribles fallas. La primera al 36’ (sí, un minuto antes del empate del rival) cuando Morales voló el balón frente al arco desprotegido y después la de Antuna, quien en tiempo de compensación no pudo aprovechar el resbalón del rival y dentro del área ni siquiera pudo disparar con dirección al arco.

Digno partido de Pumas contra el equipo del momento en el futbol mexicano, pues a punto de estuvo de establecerse de forma inequívoca como un serio candidato en este Clausura 2026.

¿Y Toluca? Único invicto que queda en el torneo y un punto de volver a ser líder, como en los pasados dos torneos.