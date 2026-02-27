Pumas sigue invicto con valioso punto en la frontera

Redacción FOX Deportes

Pumas volvió a salir ileso de una cancha complicada y mantuvo su invicto en el Clausura 2026 al empatar 1-1 en la frontera ante Club Tijuana. El punto refuerza el momento del equipo universitario, que sigue sin conocer la derrota y confirma la solidez del proyecto encabezado por Efraín Juárez, otra vez bajo la lupa.

El partido comenzó con intensidad en el Estadio Caliente y fueron los locales quienes lograron romper el equilibrio. Ramiro Árciga adelantó a Xolos con un remate certero antes del descanso, reflejo del empuje fronterizo y de un primer tiempo en el que Pumas tuvo que ajustar líneas.

La respuesta universitaria llegó en la segunda mitad, cuando Juninho apareció dentro del área para firmar el empate 1-1 y devolver la calma al conjunto auriazul. El gol sostuvo la confianza de un equipo que no perdió el orden y supo competir en un escenario exigente.

Con el empate, Pumas extendió su racha sin derrotas en el torneo y volvió a silenciar dudas alrededor del equipo y de su entrenador. En la frontera, los universitarios no brillaron, pero confirmaron que siguen firmes, competitivos y con argumentos para mantenerse en la conversación.