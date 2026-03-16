Keylor Navas rechazó primera oferta de renovación con Pumas

Héctor Cantú

Hay preocupación al interior de Pumas, luego de que Keylor Navas rechazara la primera propuesta de renovación de contrato que le hizo llegar el club a través de su representante.

El arquero de Costa Rica, quien no estará en el Mundial 2026 luego de que su selección quedara eliminada de la competencia bajo las órdenes de Miguel Herrera, buscaría una mejora salarial y sobre todo un contrato de mayor duración.

Navas, quien llegó a Pumas en verano de 2025, se ha afianzado como el arquero titular en el cuadro universitario con el que ya suma 41 apariciones.

El futuro de Keylor Navas en el futbol mexicano es incierto, pues tiene ofertas de la Major League Soccer, otra de las ligas que resuenan en su futuro por la calidad de vida y por los salarios que podría percibir en la MLS.

Cosas que nunca creímos ver: Sergio Ramos anotándole gol a Keylor Navas en la Liga MX

Se espera que el club haga llegar una contraoferta al exarquero del Real Madrid con la que intentarán retenerle al menos por un año más.

La próxima aparición de Navas, que ya superó los 40 goles recibidos con Pumas, será contra las Águilas del América en la edición del Clausura 2026 de uno de los clásicos más pasionales de la capital mexicana.