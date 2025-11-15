Keylor Navas debería quedarse sin jugar el Play In con Pumas

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM están en una dura encrucijada de car al duelo de Play In en el que se jugarán el derecho de continuar participando por el título del torneo Clausura 2025.

El problema para los universitarios radica en que la FIFA ha alertado al equipo que Keylor Navas, su arquero principal, debería no ser considerado para el duelo ante los Tuzos del Pachuca.

La razón principal apunta a que a la hora del partido, Keylor Navas no habrá superado las 72 horas de descanso recomendadas por el máximo organismo rector del futbol mundial para que un jugador profesional pueda jugar un segundo partido oficial.

Keylor será una pieza fundamental con Costa Rica en el duelo eliminatorio ante Honduras a disputarse el próximo martes a las 19:00 horas horas del centro de México.

El calendario de la Liga MX ha colocado el duelo entre Pumas y Tuzos a la misma hora del jueves por lo que no hay oportunidad de que Keylor Navas pueda cumplir con las recomendaciones realizadas por la FIFA.

Aunque no hay un reglamento que pudiera implicar una sanción para el equipo mexicano en caso de alinear a Keylor, su presencia podría presentar un precedente para que una situación similar no se repita en el futuro cercano.

Keylor Navas y Costa Rica están obligados a ganar para mantener vivas las esperanzas de poder llegar al Mundial 2026.