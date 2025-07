La imbatibilidad de Keylor Navas con Pumas no duró ni 100 minutos

La imbatibilidad de Keylor Navas con Pumas duró menos de 100 minutos desde que se convirtió en el guardavallas del equipo universitario.

Si Keylor vivió un ‘día de campoo’ en su debut en la Liga MX, donde Pumas se impuso 2-0 a Gallos Blancos, ahora la tarea fue mucho más difícil en la presentación del cuadro de la capital mexicana en la Leagues Cup.

🦁 strike first in Orlando ‼️



Rodrigo Schlegel with the powerful header to put @OrlandoCitySC up on Pumas early 💥



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/s7RRZLoMRX pic.twitter.com/KVFHNi2das