Keylor Navas defiende la grandeza de Pumas: "no nos menosprecien"

EFE

Keylor Navas, capitán de los Pumas, uno de los equipos más populares del futbol mexicano, habló de las posibilidades de su equipo para finalizar en 10° lugar y así amarrar el pase de su equipo al play-in de la Liga MX.

"Aún tenemos la opción de avanzar, no nos pueden menospreciar. No es la primera vez ni la última que van a darnos por derrotados, pero nosotros debemos concentrarnos y dar todo en el campo para ganar", dijo el portero costarricense, de cara al duelo ante Cruz Azul.

Este sábado, en la última fecha del Apertura 2025, Pumas visitará a La Máquina, líder del torneo, en un partido en el que una victoria le asegura su lugar en el repechaje y así evitar ser el único 'grande' que no clasifica.

Por otro lado, el arquero recordó con satisfacción su paso por equipos como el Real Madrid, Paris Saint-Germain y Nottingham Forest en Europa; Newell's Old Boys de Argentina y ahora su tiempo con Pumas, los cuales tomó como un premio a la perseverancia que tuvo para sobreponerse de joven a situaciones como la de no tener ni para comprarse unos guantes para jugar.

"Me siento privilegiado de la oportunidad de jugar en todos estos países; cumplí algo que desde niño soñé. Dios me dio talento y carácter fuerte. Muchos niños en nuestra región saben lo que es no tener para uno guantes, ni zapatos de fútbol. En mi caso eran más las ganas de cumplir esos sueños, es lo que les digo; tengan fuerza para cumplirlos", subrayó.