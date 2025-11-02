Cruz Azul tiene lo que América y Toluca tanto quieren

Enrique Gómez

Todos pensaban que el partido entre Toluca y América sería una final por el liderato de la Liga MX, pero nadie contaba con Cruz Azul y su estrategia de sumar muchos puntos, pero sin hacer tanto escándalo.

Para la Jornada 17 del Apertura 2025, la última de la fase regular, hay cuatro clubes que buscan el primer lugar, que, entre otras cosas, permite cerrar toda la Liguilla en casa, recibir en el primer partido al equipo más cansado del play-in y contar con el primer criterio de desempate en caso de que haya paridad de goles en el marcador global en las rondas de cuartos de final y de semifinales.

¿Qué equipos van por el liderato y cómo les fue la última vez que finalizaron en primer lugar?

Cruz Azul

· 35 puntos, +13 goles

· Pumas (10°), su último rival

· Último liderato: Apertura 2024 (semifinales)

Panorama: Si gana, amarra el liderato; si empata, necesita que Toluca y América igualen

Toluca

· 34 puntos, +23 goles

· América (3°), su último rival

· Último liderato: Clausura 2025 (campeón)

Panorama: Si empata, será líder, pero solo si Cruz Azul si pierde

América

· 34 puntos, +17 goles

· Toluca (2°), su último rival

· Último liderato: Clausura 2024 (campeón)

Panorama: Solo puede ser líder si gana y Cruz Azul pierde

Tigres

· 33 puntos, +17 goles

· San Luis (14°), su último rival

· Último liderato: Clausura 2015 (cuartos de final)

Panorama: Si Cruz Azul pierde y hay empate entre Toluca y América, será líder en caso de ganar

En resumen, Cruz Azul tiene de su lado el puntaje, pero no será fácil el duelo en ‘sede neutra’ contra unos Pumas que se lo juegan todo; en tanto, América y Toluca tienen la oportunidad de sumar y a la vez, quitarse a un aspirante en el camino, mientras que Tigres tiene el rival más fácil para la Jornada 17.

Hasta la última fecha, no se sabrá quién es el mejor equipo de la Liga MX y por lo tanto, el máximo favorito en la Liguilla por el título.