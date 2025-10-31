Cruz Azul, el equipo que busca el liderato sin quererlo de verdad

Enrique Gómez

Si hay un equipo que sabe lo que es terminar en primer lugar de la tabla y que reconoce que finalizar en la cima del torneo no es tan importante, ese es Cruz Azul; aun así, su compromiso siempre será ganar.

Posicionado en el tercer lugar de la tabla en el Apertura 2025 (32 unidades) y a solo un punto del líder, el equipo ‘cementero’ es el que tiene más posibilidades de quitarle el cetro al Toluca, pues sus últimos oponentes no son demasiado exigentes. No sería raro que La Máquina terminara en el tope al término de la fase regular, después de todo, así lo ha hecho cuatro veces en los últimos siete años.

Aun así, solo en una de esas siete ocasiones el equipo ‘celeste’ terminó ganando el título de campeón.

Así los lideratos de La Máquina en los últimos años:

· Apertura 2018

· Clausura 2019

· Clausura 2021 (campeón)

· Apertura 2024

¿Cuánto tiempo tardó tu equipo en ser campeón de la Liga MX?

El equipo de Nicolás Larcamón no tiene especial interés en agregar una guirnalda más a su desempeño en la fase regular. De hecho, el mismo técnico dijo hace algunas semanas que la fase regular no es más que una preparación para la Liguilla. Quizá a eso se debe que el puntaje del equipo ‘celeste’ sea tan bueno, pero que su sumatoria de goles sea modesta en comparación con clubes como Toluca o América.

Pero ¿qué debe hacer La Máquina para terminar como líder por quinta vez en los últimos 15 torneos?

Con vencer al sotanero Puebla rebasará al Toluca (33) y al escolta Tigres (32) y para dormir como líder, sin embargo, después necesitará mantener el paso, superar en diferencia de goles al equipo ‘felino’ y esperar que su archirrival América le haga el favor de vencer al equipo ‘escarlata’ la próxima semana. De esa manera, el club ‘celeste’ tendrá vía libre para terminar primero y cerrar toda la Liguilla como local.

En la última fecha, La Máquina enfrenta a Pumas, que va que vuela para ser el único grande que no clasificará a la Liguilla.