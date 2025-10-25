¡Cruz Azul ya venció a todos los grandes candidatos al título!

Enrique Gómez

Parece que Cruz Azul se está reservando para la Liguilla, pues vaya que hizo el mínimo esfuerzo para vencer a unos Rayados que se quedaron con un jugador menos antes de la media hora de juego.

Y aun así, La Máquina ha empatado en puntos al líder Toluca, que todavía no juega en esta jornada.

Victoria 2-0 sobre sobre el Monterrey, en duelo directo entre competidores que buscan el primer lugar de la tabla y que se acreditan como serios candidatos al título en este Apertura 2025 que va en su recta final.

Con este triunfo, Cruz Azul ya venció (o cuando menos no perdió) ante todos los otros grandes favoritos:

· Jornada 6: Victoria 1-0, Toluca

· Jornada 7: Victoria 2-1, Chivas

· Jornada 12: Empate 1-1, Tigres

· Jornada 13: Victoria 2-1, América

· Jornada 15: Victoria 1-0, Rayados

Cruz Azul estrenó camiseta y Chiquete anotó su primer gol

Es verdad que el equipo de Nicolás Larcamón está lejos de ser el ataque más prolífero o la defensa más sólida, pero estas credenciales contra los clubes más importantes de la Liga MX no las tiene nadie, pues ya venció a los finalistas del torneo pasado y a los dos clubes de Monterrey; es decir, a las plantillas más valiosas del futbol mexicano de acuerdo con Transfermarkt.

Así fueron los goles de este encuentro ante Rayados en Ciudad Universitaria:

· 1-0 (44’): Jesús Orozco probó desde fuera del área y anotó ante la renta reacción del arquero

· 2-0 (90’+6): Recepción dirigida de Ángel Sepúlveda para ponerse de frente al arco y definir

El partido se puso en modo fácil con la expulsión de Óliver Torres a los 24 minutos y a partir de entonces, el club capitalino se dedicó a manejar el encuentro y a esperar los goles del triunfo.

Cruz Azul llegó a 32 puntos, mismos que Tigres y que Toluca y si no es líder es porque el equipo ‘celeste’ no es espectacular ni generoso en la cancha, pero sí certero y parece estar guardando lo mejor para la Liguilla.