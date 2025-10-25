Tigres acabó con 'Xolos' y ya es sublíder del Apertura 2025

Enrique Gómez

El VAR quitó un gol, echó para atrás un penal y otorgó una pena máxima que Tijuana desperdició. Esa falla significó toda una segunda oportunidad para Tigres y el equipo ‘felino’ no la desperdició.

Victoria 2-0 del conjunto universitario sobre ‘Xolos’, que se vino abajo después del penal atajado por Nahuel Guzmán y el fallo increíble de la defensa para regalarle el balón al rival prácticamente en su propia área. El club fronterizo supo que desperdició su mejor oportunidad y ya no se levantó.

Con el segundo gol de Andre-Pierre Gignac en el torneo y una faena de Juan Brunetta que culminó en una asistencia de lo más generosa para Ángel Correa, los ‘felinos’ resolvieron el duelo por la Jornada 15.

Así fueron las anotaciones de este encuentro celebrado en el ‘Volcán’:

· 1-0 (61’): Gignac robó el balón casi en la entrada al área y definió cruzado ante el arquero

· 1-1 (74’): Ángel Correa disparó al marco abierto tras la gran jugada de Juan Brunetta

¡Estás loco Juan! Tremenda jugada de Brunetta y Correa marcaba así el segundo de la noche. pic.twitter.com/qg6oTcG7Ie — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 26, 2025

Vaya jugada la del argentino para asistir el segundo gol. Se hizo con el balón detrás de media cancha, con velocidad dejó atrás a un rival, con un recorte, eliminó al último zaguero a campo abierto, perdió un tiempo en el área para amargar y dejar tendido al mismo defensa y quedar de frente al portero. Pudo tirar, pero decidió patrocinar el sexto gol en el Apertura 2025 del exjugador del Atlético de Madrid.

Antes de los goles, el VAR había sido el protagonista del encuentro al llamar la árbitro para anular un gol de Brunetta, retirar el penal marcado a Tijuana y después, para sancionar una pena máxima en favor del equipo fronterizo, el cual desperdició Kevin Casteñeda (50’) tras la gran atajada de Nahuel Guzmán.

Ahora, Tigres tiene los mismos 32 puntos que el líder Toluca, mientras que ‘Xolos’ dejó a la deriva su casilla dentro de los seis primeros lugares y podría salir de zona de clasificación directa en esta misma fecha.