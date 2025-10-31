Si Pumas es el único "grande" que no clasifica, ¿será porque no es tan "grande"?

Enrique Gómez

Si Pumas termina siendo el único club ‘grande’ que no clasifica a la Liguilla, tampoco es que vaya a ser un fracaso, al menos así lo ve José Juan Macías, quien calificó a Universidad como un “equipo en construcción”.

A dos fechas para que termine la fase regular y se entreguen los últimos boletos hacia el play-in, el equipo auriazul se encuentra en el lugar 13, pero a dos puntos del 10° puesto, última casilla que entrega un pase a la siguiente ronda. Hay posibilidades, pero el proyecto de Efraín Juárez va en picada.

“No va a ser fracaso, lo han visto todos ustedes en diferentes tipos de deportes. Obviamente uno es campeón, pero eso no significa que los demás han fracasado. El equipo de Pumas está en un proyecto de construcción”, matizó ‘JJ’, que llegó a Pumas sobre la hora en la ventana de traspasos y que se ha convertido en un jugador importante, sobre todo ante la lesión de Guillermo Martínez.

Pero ¿quién tiene la culpa de que Universidad esté encaminado a ser el único entre América, Cruz Azul y Chivas que ni siquiera vaya a alcanzar un boleto a la postemporada del Apertura 2025? Bueno, Macías tiene razón en algo, si el equipo queda eliminado, no se hará tanto drama. La exigencia no es la misma.

“Un culpable nunca va a haber, porque somos justamente un equipo. Todos hacemos nuestro trabajo, desde u tileros, staff, jugadores, cuerpo técnico. Tenemos el respaldo de la directiva en cada partido, y eso nos hace fuertes”, aseguró el jugador de 26 años de cara al partido por la Jornada 16 ante Tijuana.

La grandeza de Pumas se cuestiona con cada torneo que ha pasado desde aquel Clausura 2011 en que fue campeón, se pone en duda con cada club que lo supera en títulos totales y sobre todo, en cada campeonato donde se ve lejísimos de los equipos protagonistas o cuando menos, populares.