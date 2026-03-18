Con muy poco brillo, América logró su boleto a cuartos de final

Héctor Cantú

Las Águilas del América se anotaron en la lista de clasificados a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, luego de empatar en el juego de vuelta 1-1 ante Philadelphia Union.

Los comandados por André Jardine sufrieron más de lo esperado para lograr avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de poder ser campeón en esta edición del torneo de clubes de la región.

¡Rodrigo Dourado marca su primer gol con América! 🦅 pic.twitter.com/Zf4iF2KXLC — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

Lo que parecía ser un partido sencillo de dominar, terminó siendo un encuentro complicado que le causó más de un susto a la afición que se dio cita en el inmueble de la Colonia Nochebuena.

Rodrigo Dourado fue el encargado de abrir el tanteador a los 6 minutos de tiempo corrido. Después, un tanto del Alejandro Zendejas parecía enderezar el camino para una goleada, sin embargo, el árbitro revisó la opción en el VAR y eliminó la anotación con ayuda del VAR.

Bueno takes one back for Philadelphia! 🐍 pic.twitter.com/BCip0U46iZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

En la segunda mitad, Philadelphia pagó con la misma moneda. Un gol tempranero desde ell manchón penal igualó los cartones y dejó al representativo de la MLS a una anotación de dar la sorpresa y eliminar a las Águilas.

Con este resultado, el América se enfrentará a Nashville SC, que sorpresivamente eliminó al Inter Miami de Lionel Messi, en la fase de cuartos de final.