Publicación: jueves 19 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Con muy poco brillo, América logró su boleto a cuartos de final

Las Águilas vencieron por la mínima difrencia en el global a Philadelphia Union

Las Águilas del América se anotaron en la lista de clasificados a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, luego de empatar en el juego de vuelta 1-1 ante Philadelphia Union.

Los comandados por André Jardine sufrieron más de lo esperado para lograr avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de poder ser campeón en esta edición del torneo de clubes de la región.

Lo que parecía ser un partido sencillo de dominar, terminó siendo un encuentro complicado que le causó más de un susto a la afición que se dio cita en el inmueble de la Colonia Nochebuena.

Rodrigo Dourado fue el encargado de abrir el tanteador a los 6 minutos de tiempo corrido. Después, un tanto del Alejandro Zendejas parecía enderezar el camino para una goleada, sin embargo, el árbitro revisó la opción en el VAR y eliminó la anotación con ayuda del VAR.

En la segunda mitad, Philadelphia pagó con la misma moneda. Un gol tempranero desde ell manchón penal igualó los cartones y dejó al representativo de la MLS a una anotación de dar la sorpresa y eliminar a las Águilas.

Con este resultado, el América se enfrentará a Nashville SC, que sorpresivamente eliminó al Inter Miami de Lionel Messi, en la fase de cuartos de final.

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