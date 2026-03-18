Lionel Messi no lo merece; otra noche dura y triste para el Inter Miami

EFE

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que la de este miércoles es "una noche muy triste" que genera "mucha desilusión" por la eliminación de su equipo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, y aseguró que tendrán que centrarse en la MLS.



"Una noche muy triste, mucha desilusión, teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición", dijo el argentino en la rueda de prensa posterior al partido, en el que el Inter Miami empató 1-1 con el Nashville, pero cayó por la regla del gol visitante.

NASHVILLE SEND MESSI AND MIAMI HOME 🫨@NashvilleSC are on their way to the CONCACAF Champions Cup quarterfinals 👏 pic.twitter.com/SjaLqNbU81 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 19, 2026

"Fue una eliminatoria que fue muy pareja", resumió Mascherano.



El técnico argentino optó por quitarle el peso de la eliminación a sus jugadores, asegurando que él fue el máximo responsable.



"No tengo nada para reprocharles a los jugadores, dieron el máximo. El responsable de esta eliminación claramente soy yo", sostuvo.



Sobre el partido, admitió que el equipo generó especialmente peligro en la primera mitad, pero lamentó que el gol de Nashville se dio "en una jugada medio desafortunada", en la que el balón acabó llegándole a Cristian Espinosa tras varios rechaces dentro del área.

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"Hay que levantarse y mirar para adelante. (...) Ahora nos centramos en la MLS y tratar de ir consiguiendo partidos que nos pongan en una posición buena en la clasificación", dijo Mascherano.



La de este miércoles es la eliminación más temprana del Inter Miami en el torneo en su tercera participación consecutiva, tras las despedidas en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado.