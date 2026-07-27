Publicación: lunes 27 de julio de 2026

Héctor Cantú

Keylor Navas, otra figura que se perderá el All-Star Game

El arquero tico ha quedado fuera de la convocatoria de las estrellas de la Liga MX

La selección de estrellas de la Liga MX ha recibido una mala noticia a unas cuantas horas de que se enfrente a su similar de la MLS en una nueva edición del All-Star Game.

El arquero de Pumas y referente de la Liga MX, Keylor Navas, se ha bajado de la convocatoria debido a una lesión.

Keylor Navas brilló en la tanda de penales en la Leagues Cup

El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.
El arquero tico atajó un penal y propició el fallo del otro para que Orlando City se quedara con solo un punto conseguido. Pumas se llevó los dos.

Keylor se habría resentido de una lesión en la rodilla en el partido de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 en el que Pumas derrotó a los Diablos Rojos del Toluca.

Como medida de precaución, el equipo universitario prefiere guardar a Keylor a la espera de conocer el alcance de su lesión, por lo que no formará parte del equipo de estrellas de la Liga MX.

Pumas jugará el próximo viernes ante Juarez en la fecha 3 del torneo doméstico y después debutará el martes siguiente en la Leagues Cup.

Keylor se suma a una lista larga de estrellas de la Liga MX que no competirán en la edición 2026 de este partido que se ha vuelto tradicional en la rivalidad con la MLS.

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