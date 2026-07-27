Héctor Cantú
Keylor Navas, otra figura que se perderá el All-Star Game
El arquero tico ha quedado fuera de la convocatoria de las estrellas de la Liga MX
La selección de estrellas de la Liga MX ha recibido una mala noticia a unas cuantas horas de que se enfrente a su similar de la MLS en una nueva edición del All-Star Game.
El arquero de Pumas y referente de la Liga MX, Keylor Navas, se ha bajado de la convocatoria debido a una lesión.
Keylor se habría resentido de una lesión en la rodilla en el partido de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 en el que Pumas derrotó a los Diablos Rojos del Toluca.
Como medida de precaución, el equipo universitario prefiere guardar a Keylor a la espera de conocer el alcance de su lesión, por lo que no formará parte del equipo de estrellas de la Liga MX.
First session in the Queen City. ⭐️— Major League Soccer (@MLS) July 27, 2026
MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/iXR6L8Wyo2
Pumas jugará el próximo viernes ante Juarez en la fecha 3 del torneo doméstico y después debutará el martes siguiente en la Leagues Cup.
Keylor se suma a una lista larga de estrellas de la Liga MX que no competirán en la edición 2026 de este partido que se ha vuelto tradicional en la rivalidad con la MLS.
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