Keylor Navas, otra figura que se perderá el All-Star Game

Héctor Cantú

La selección de estrellas de la Liga MX ha recibido una mala noticia a unas cuantas horas de que se enfrente a su similar de la MLS en una nueva edición del All-Star Game.

El arquero de Pumas y referente de la Liga MX, Keylor Navas, se ha bajado de la convocatoria debido a una lesión.

Keylor Navas brilló en la tanda de penales en la Leagues Cup

Keylor se habría resentido de una lesión en la rodilla en el partido de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 en el que Pumas derrotó a los Diablos Rojos del Toluca.

Como medida de precaución, el equipo universitario prefiere guardar a Keylor a la espera de conocer el alcance de su lesión, por lo que no formará parte del equipo de estrellas de la Liga MX.

First session in the Queen City. ⭐️



MLS All-Star Game pres. by @Chime pic.twitter.com/iXR6L8Wyo2 — Major League Soccer (@MLS) July 27, 2026

Pumas jugará el próximo viernes ante Juarez en la fecha 3 del torneo doméstico y después debutará el martes siguiente en la Leagues Cup.

Keylor se suma a una lista larga de estrellas de la Liga MX que no competirán en la edición 2026 de este partido que se ha vuelto tradicional en la rivalidad con la MLS.