Keylor Navas lamenta la salida de Efraín Juárez

Héctor Cantú

La salida inesperada de Efraín Juárez de Pumas ha dejado sensaciones de incertidumbre dentro de la plantilla.

Uno de los que se ha referido directamente hacia el momento de transición es Keylor Navas, el arquero y puntal del equipo universitario, quien se mostró dolido por tener que despedirse de Efraín.

“No es lindo despedirse de un gran entrenador. ¡Que Dios lo acompañe, míster. Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores”, escribió el meta tico en sus redes sociales.

Lo más valioso del mensaje es la posición que tiene Efraín Juárez para los ojos de Navas, quien jugó, bajo su tutela, su primera final en el futbol mexicano.

Efraín Juárez salió del banquillo de Pumas semanas después de haber jugado la final de la Liga MX ante Cruz Azul.

El debut de Efraín Juárez, con el corazón azul y oro

El entrenador no pudo llegar a un acuerdo con la directiva para su renovación, por lo que decidió cambiar de aires para el siguiente torneo.

Uno de los candidatos más fuertes a suceder a Efraín en el banquillo auriazul es el ahora exentrenador de Pachuca, Esteban Solari, quien también tiene pasado Puma.