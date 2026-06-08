Se acabó la especulación y Efraín Juárez se va de Pumas

Redacción FOX Deportes

Pumas anunció este lunes la salida de Efraín Juárez como director técnico del primer equipo, apenas unas semanas después de conducir a los auriazules hasta la final del Clausura 2026.



"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", señaló la institución en un comunicado.

La decisión sorprendió por el desempeño del estratega de 38 años, quien llevó al conjunto universitario a terminar como líder de la fase regular. Ese lugar privilegiado permitió a Pumas abrirse paso en la liguilla, donde eliminó al América y al Pachuca gracias a su mejor posición en la tabla tras empates globales en ambas series.

Aunque los auriazules no pudieron superar a Cruz Azul en la final, Juárez dejó una impresión positiva entre gran parte de la afición.

El ciclo de Efraín Juárez con Pumas estaría por terminar El técnico mexicano dejaría al conjunto universitario para probar suerte en Europa

Su intensidad desde el banquillo y el compromiso que logró transmitir al plantel devolvieron al equipo universitario a una disputa por el título que no alcanzaba desde 2020, aunque la sequía de campeonatos iniciada en el Clausura 2011 se mantuvo intacta.

Surgido de la cantera de Pumas, el entrenador también destacó por una personalidad que generó opiniones encontradas a lo largo de su carrera.

Antes de su etapa con los auriazules conquistó la liga y la copa de Colombia con Atlético Nacional en 2024, además de formar parte de cuerpos técnicos en Estados Unidos y Bélgica. La directiva informó que en los próximos días dará a conocer al nuevo entrenador para el Apertura 2026.