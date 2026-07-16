Keylor Navas ve a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo una vez más

Héctor Cantú

Argentina tiene todos los argumentos a su favor para volver a levatar la Copa del Mundo en la edición 2026 del torneo organizado por la FIFA.

Al menos, así es ante los ojos de Keylor Navas, el arquero de Pumas que iniciará un nuevo torneo en la Liga MX.

Previo a su choque inaugural contra Pachuca, donde Pumas iniciará una nueva era bajo la dirección técnica de Esteban Solari, el meta tico ha dado su pronóstico para la gran final del Mundial.

“En una final tan pareja como esta no se puede dar a ninguno como favorito. Son dos selecciones de gran nivel, pero si tengo que poner a un favorito pues es a Argentina porque tiene a Messi, eso puede marcar la diferencia, pero nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos; ojalá gane el mejor”, detalló.

Aunque es un partido de pronósticos reservados, Keylor considera que el crecimiento de España en el Mundial no es tan evidente como el de Argentina que ha venido de menos a más en esta Copa del Mundo.

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“Las dos selecciones que están en la final han sufrido. España no empezó tan bien, pero luego paso por encima de sus rivales; Argentina tuvo algunos partidos en tiempos extra en los que ha remontado, eso habla mucho del carácter que tienen y de las ganas con las que cuentan para ganar”, agregó.

Pumas inicia el campeonato con el deseo de llegar nuevamente a la final, instancia donde fue sueprado en el torneo pasado por Cruz Azul.