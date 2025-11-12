Kevin Mier pasará por el quirófano

Redacción FOX Deportes

La gravedad de la lesión de Kevin Mier ha resultado en que el portero se someta a una cirugía.

Cruz Azul confirmó la decisión en un comunicado, en el que confirmó que el arquero “presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha” por lo que “será sometido a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución”.

La operación se realizará este jueves 14 de noviembre y, en casos como este, se estima que la baja puede ser de entre cuatro y seis meses, por lo que en el peor de los casos estaría listo para la Liguilla.

La lesión surgió en el partido de la Jornada 17 ante Pumas, en la que Mier estaba por despejar y Adalberto Carrasquilla se barrió e hizo contacto con la pierna del jugador de la ‘Máquina’.

Cruz Azul decidió no solicitar la inhabilitación del futbolista universitario.