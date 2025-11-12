Cruz Azul deja la sanción de ‘Coco’ Carrasquilla a la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Kevin Mier se perderá lo que resta del 2025 por la lesión que sufrió en el partido ante Pumas, una entrada de Adalberto Carrasquilla mandará al portero de Cruz Azul al quirófano, sin embargo, el conjunto ‘Cementero’ no pedirá la inhabilitación del mediocampista.

El debate está abierto luego de la acción entre Carrasquilla y Mier, hay quienes piensan que el panameño debió ser expulsado y que el arbitraje quedó expuesto, al final se sancionó al futbolista de Pumas con amarilla, pero tras el informe médico se esperaba que la ‘Maquina’ pidiera la inhabilitación del universitario.

Cruz Azul informó a través de las redes sociales que el guardameta colombiano será operado de la tibia este jueves y mandó un mensaje expresando que, “El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”.

Al no ser presentada la solicitud de inhabilitación por parte del conjunto ‘Cementero’, no se abrió ningún expediente sobre Carrasquilla quien se perderá la eliminatoria de play in entre Pachuca y Pumas por sanción luego de recibir su quinta tarjeta amarilla ante Cruz Azul.