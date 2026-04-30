Henry Martín, la única esperanza del América en la Liguilla

Enrique Gómez

La Liguilla deberá ser el punto de donde Henry Martín retome su nivel. Esa es la última apuesta del América.

Y es que, con la lesión de Raúl Zúñiga, las Águilas prácticamente se han quedado sin delanteros extranjeros para la fase final de la Liga MX y a menos que la ‘Bomba’ y el juvenil Patricio Salas se carguen al equipo, el conjunto de André Jardine tendrá una eliminatoria por demás difícil contra los Pumas.

El Club América reportó que la ‘Pantera’ se sometió a una cirugía por una “fractura de clavícula izquierda”, luego de un choque accidental durante el entrenamiento. Como siempre, el equipo indica que “el tiempo de recuperación” del atacante colombiano “será de acuerdo a evolución”, pero es casi un hecho que se perderá toda la Liguilla, pues al torneo mexicano le queda un máximo de tres semanas.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

Los delanteros centros del América en este Clausura 2026:

· Víctor Dávila (lesionado): 2 goles en 9 partidos

· Henry Martín: 0 goles en 5 partidos

· Raúl Zúñiga (lesionado): 1 gol en 15 partidos

· Patricio Salas: 2 goles en 14 partidos

Henry Martín en plenitud es un tremendo activo, el problema es que el yucateco lleva mucho tiempo (tal vez años) sin estar en buen momento. De hecho, en este Clausura 2026 solo vio 264 minutos y antes del partido por la Jornada 17 contra el Atlas (derrota 1-0) llevaba nueve partidos seguidos sin ser convocado.

Los reportes de una supuesta ruptura con el técnico Jardine se fortalecieron en las últimas semanas, pero ahora Martín es la única opción de peso que tiene el entrenador brasileño, por lo que deberá darle minutos y el capitán tendrá que aprovecharlos, de lo contrario, el panorama será muy desalentador para el club capitalino, que de por sí parte como víctima en los cuartos de final, donde enfrentará al líder.

¿Podrán Henry y Salas marcar la diferencia ahora que su equipo más los necesita?