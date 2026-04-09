El futuro de Henry Martín en el América pende de un hilo

Redacción FOX Deportes

Henry Martín ha tenido dos torneos para el olvido y su renovación de contrato no pinta bien.

El capitán del América ha enfrentado diversas lesiones musculares que lo han dejado fuera de 12 de los 18 partidos que el club ha disputado en 2026.

Desde julio de 2025 y hasta abril de 2026, Martín ha disputado 410 minutos de los 3,330 posibles entre Apertura 2025, Clausura 2026 y Copa de Campeones CONCACAF.

De acuerdo con el periodista de FOX, Rubén Rodríguez, el contrato del delantero termina en diciembre de este año y no ha habido acercamiento por parte del América para comenzar a negociar una posible renovación.

“América, cuando se siente (a negociar) quiere ver cuántos minutos ha jugado (Martín) porque en costo beneficio, los minutos han sido muy, pero muy caros (…) Estaba para jugar estos dos partidos (Santos y Nashville), pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo porque quiere que se fortalezca, que esté al 100, no quiere volverlo a perder. Sí es un tema físico para el América”.