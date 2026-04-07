Publicación: martes 7 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

¿Represalia o lesión? Henry Martín, fuera de la CONCACAF

El yucateco tiene más declaraciones polémicas que goles en los últimos meses

Que Henry Martín haya salido de las convocatorias del Club América poco después de cuestionar el rendimiento futbolístico y táctico del equipo es solo una casualidad.

En realidad, como se ha repetido tantas veces en los últimos años: el jugador sigue con problemas físicos. Esa es la razón por la que no ha vuelto a ser llamado por el técnico André Jardine.

El delantero de 33 años estaba listo para volver a las canchas esta semana tras entrenar al parejo de sus compañeros, sin embargo, fue decisión del propio entrenador no convocarlo para el partido ante el Nashville SC en Tennessee. Es decir, el yucateco cumplirá su noveno partido consecutivo de baja.

"Sin el americanismo no soy nada", Henry Martín se disculpa con la gente

El capitán también habló de los abucheos contra Kevin Álvarez, previo al clásico

De acuerdo con el diario Récord, el propio entrenador le explicó a Henry que su idea es ‘guardarlo’ para el exigente cierre de torneo y no exponerlo a un viaje tan largo. Las Águilas necesitan de todo su plantel para afrontar las finales de la ‘CONCA’ y los últimos partidos de la fase regular del Clausura 2026 (ante Cruz Azul, Toluca, León y Atlas), donde el equipo se juega la clasificación a la Liguilla por el título.

O sea, su ausencia de las canchas tras decir que “esa explicación la puede dar mejor André” al ser cuestionado por la falta de contundencia del equipo y de reconocer “no se están generando las ocasiones necesarias”, no es una represalia, sino que es parte de un proceso ‘interminable’ de lesiones.

¿Cuándo fue la última vez que tu equipo terminó ‘superlíder’ de la Liga MX?

Toluca: Apertura 2025
Cruz Azul: Apertura 2024
América: Clausura 2024
Monterrey: Clausura 2023
Pachuca: Clausura 2022
León: Apertura 2020
Santos Laguna: Apertura 2019
Tijuana: Clausura 2017
Pumas: Apertura 2015
Tigres: Clausura 2015
Chivas: Apertura 2011
Atlas: Invierno 1999
Necaxa, Puebla, Querétaro, Mazatlán, Atlético de San Luis y FC Juárez nunca han sido líderes en la era de torneos cortos.

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