América, lo peor del fin de semana en la Liga MX

Héctor Cantú

Las Águilas del América han vuelto a dejarse puntos en el camino y, por increíble que parezca, lo han hecho ante uno de los peores equipos del futbol mexicano.

El gris empate 1-1 ante Santos Laguna, solo deja al equipo emplumado en una posición comprometida de cara al final de la temporada en la que el equipo de André Jardine ha dejado de ser uno de los favoritos para ser campeón.

América no pudo sacar provecho de haber jugado 20 minutos en superioridad numérica. Por el contrario se tuvo que conformar con un gris empate en los minutos finales en los que se le escapó la victoria.

En cuestión de tres minutos Christian Dájome le quitó a las Águilas el deseo de quedarse con los tres puntos dejando de nueva cuenta al equipo de Jardine en una pésima posición.

Los refuerzos en las Águilas no han funcionado y ahora tendrán que reinventarse rumbo al final de la temporada, donde tendrán exámenes por demás complicados.

América se jugará su presencia en la Liguilla ante Cruz Azul, Toluca, León y Atlas, además de que a media semana deberá buscar prosperar en la Concacaf Champions Cup.

Ninguno de los cuatro próximos rivales será una prueba sencilla para Jardine y sus pupilos que están cerca de quedar fuera de posiciones de Liguilla.