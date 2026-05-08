Henry Martín, decepcionado por el recurso 'desleal' de Pumas

Enrique Gómez

Mientras unos piensan que la Liga MX perdonó al América, en el club solo saben que Pumas intentó sacar ventaja de una situación de lesión y buscó ganar el partido con un recurso desleal.

Previo al juego de vuelta por los cuartos de final del Clausura 2026, Henry Martín reconoció que en el 'Ame' causó molestia el hecho de que Universidad metiera una queja por alineación indebida contra el club azulcrema, luego de que el cuerpo técnico tuviera que modificar súbitamente su orden de sustituciones, ante el golpe en la cabeza que sufrió Sebastián Cáceres.

“Cáceres sale por conmoción, con una fractura de pómulo. Sorprende que metas una queja por eso e intentar ganar el partido por medios extraños. No lo compartimos porque nosotros nos matamos para obtener un resultado y eso es lo que vale”, explicó el capitán de las Águilas en conferencia de prensa.

Universidad alegaba que el cambio americanista se efectuó antes de que se decidiera activar la sustitución extra por protocolo de conmoción, por lo cual el equipo local habría incurrido en una falta que se castiga con la pérdida del partido, mismo que finalizó 3-3 en la ida de la eliminatoria.

“Nosotros no sacamos ventaja de esta situación. Estábamos preocupados por Cáceres; son movimientos rápidos, decisiones que se deben tomar en cuestión de segundos. Pero esperemos que el partido de vuelta sea lo más fino posible dentro y fuera de la cancha”, justificó el yucateco, autor de uno de los goles de penal con el que el América pudo empatar un marcador que llegó a estar 3-1.

El 'Ave' finalizó en octavo lugar de la tabla de posiciones, por lo que el empate en el marcador global le da el pase a semifinales al líder Pumas, que además tiene la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa.