¡Furia pura! Cruz Azul y Pumas se destrozan cada que se encuentran

Enrique Gómez

Solo hay algo que parece seguro para la final de la Liga MX, veremos goles al por mayor.

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul no solo ha crecido por 'disputas territoriales'; también se ha forjado con balonazos en la red y al calor de las remontadas. Y aunque el futbol no tiene palabra, claro que se espera un partido de grandes emociones y con marcadores generosos.

En 12 de los últimos 15 duelos entre Universidad y La Máquina, siempre se han hecho tres goles o más.

De hecho, en los últimos tres enfrentamientos directos se contabilizan un total de 14 goles, con un balance perfecto de siete anotaciones por lado, un triunfo para cada bando y un empate.

Pumas, Cruz Azul y la final más esperada en la Liga MX En 60 segundos, todo lo que debes saber de esta inédita final capitalina

Previo a la final de ida por el Clausura 2026, así el conteo de goles en los últimos 15 duelos directos en la Liga MX:

TORNEO GOLES VENCEDOR C-26 4 Empate A-25 5 Pumas C-25 5 Cruz Azul A-24 2 Cruz Azul C-24 (Liguilla) 4 Empate C-24 (Liguilla) 2 Cruz Azul C-24 0 Empate A-23 5 Pumas C-23 1 Cruz Azul A-22 3 Cruz Azul C-22 3 Cruz Azul A-21 7 Pumas C-21 1 Cruz Azul A-20 (Liguilla) 4 Pumas C-20 (Liguilla) 4 Cruz Azul

Balance: 50 goles en 15 enfrentamientos directos; ocho triunfos para Cruz Azul y cuatro para Pumas.

En este lapso, cada equipo puede apuntarse una victoria en serie de Liguilla, aunque la más memorable será aquella semifinal del Guard1anes (Apertura) 2020, cuando el equipo ‘celeste’ ya se hacía en la final tras haber destrozado a Universidad en la ida, pero fue el conjunto de Andrés Lillini el que avanzó tras propinar el mismo marcador (4-0) en la vuelta y avanzar por mejor posicionamiento en la tabla.

La rivalidad entre ambos equipos sigue alcanzando nuevas temperaturas y esto sin necesidad de entrar en disputas por rentas y desalojos en el Estadio Olímpico Universitario.