Enrique Gómez
Pumas, Cruz Azul y la final más esperada en la Liga MX
En 60 segundos, todo lo que debes saber de esta inédita final capitalina
La final más esperada de la Liga MX es justamente la que tendremos en este Clausura 2026.
Por primera vez en la historia, Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano y mientras que Universidad querrá desquitarse del título que el equipo ‘celeste’ ganó en su estadio (la Copa de Campeones de CONCACAF del 2025), nada le gustaría más a La Máquina que cobrar revancha contra el equipo que le cerró las puertas del Estadio Olímpico Universitario a unos días de arrancar este torneo.
Aquí todo lo que debes saber antes de que se juegue la gran final de la Liga MX entre clubes capitalinos:
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