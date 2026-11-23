Héctor Cantú

La Liga MX dio a conocer los días y horarios oficiales de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026.

Con los ocho equipos clasificados y Chivas como líder general, la competición confirmó que los encuentros de ida se disputarán el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que los de vuelta se jugarán el sábado 28 y domingo 29.

La actividad comenzará con el enfrentamiento entre Toluca y Atlas. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja que les permita afrontar con mayor tranquilidad la vuelta en el Estadio Jalisco.

Monterrey también entrará en acción el miércoles, cuando reciba al América en una de las eliminatorias más atractivas de los cuartos de final. Las ‘Águilas’ cerrarán la serie el sábado en el Estadio Banorte.

Para el jueves, León y Pachuca recibirán a Cruz Azul y Chivas, respectivamente, equipos que finalizaron en la segunda y primera posición de la clasificación general.

Los encuentros de vuelta se disputarán el domingo, cuando la ‘Máquina’ reciba a los ‘Panzas Verdes’ en el Estadio Banorte y el ‘Rebaño Sagrado’ enfrente a los ‘Tuzos’ en el Estadio Akron.

Estos son los horarios de los cuartos de final del Apertura 2026:

Partidos de ida

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs. Atlas | Estadio Nemesio Diez | 19:00 horas

Monterrey vs. América | Estadio BBVA | 21:10 horas

Jueves 26 de noviembre

León vs. Cruz Azul | Estadio León | 21:00 horas

Pachuca vs. Chivas | Estadio Hidalgo | 19:00 horas

Partidos de vuelta

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs. Toluca | Estadio Jalisco | 19:00 horas

América vs. Monterrey | Estadio Banorte | 21:10 horas

Domingo 29 de noviembre