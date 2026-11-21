Enrique Gómez

La Liga MX decidió ‘hacerles la tarea’ a los cuatro clubes que aún no cumplen la regla de menores.

Mediante un comunicado, el futbol mexicano le explicó a cada equipo cómo evitar que les quiten tres puntos como penalización por no acumular al menos 1,170 minutos a jugadores jóvenes.

En lugar de simplemente castigar conforme al reglamento que todos conocen a los equipos que después de las 17 jornadas no cumplan con los minutos mínimos a jugadores mexicanos nacidos a partir del 2004, la Liga MX se vio en la necesidad de reiterar cómo funciona la tabla de menores, cómo acceder a cuotas adicionales para los futbolistas llamados a las selecciones mexicanas y lo que debe hacer cada equipo ‘deudor’ para saldar la cuenta en esta misma Jornada 17.

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Ante las protestas de muchos usuarios y los señalamientos de que ni siquiera la propia liga está dispuesta a actuar con firmeza hacia los clubes afiliados que no cumplan con las reglas aceptadas por todos, la Liga MX abordó el caso de cada club que previo a esta última jornada de la fase regular todavía no cumple con la cuenta de minutos para jugadores sub-22:

Rayados de Monterrey: le faltan 16 minutos. Puede completarlos de dos maneras:

Iker Fimbres juega 6 minutos más, llega a los 180 minutos requeridos y, en ese momento, se le acreditan además 39 minutos por su convocatoria, con lo que el club supera la meta; o bien, si cualquier otro jugador elegible para la Regla de Menores suma 16 minutos en la cancha.

Tigres UANL: con los minutos acreditados a Henrique Simeone Koifman, el club suma 1,107 minutos, por lo que le faltan 63. Puede completarlos si cualquier jugador elegible suma 63 minutos en la cancha, o si el propio Simeone juega 52 minutos: como su bonificación se calcula con su promedio, cada minuto que juega también aumenta (52 minutos jugados + 11 minutos más de bonificación = 63 minutos).

Toluca: le faltan 41 minutos, que puede completar con cualquier jugador elegible que los sume en la cancha.

Club León: le faltan 91 minutos y necesita la participación de al menos dos jugadores, porque no puede cumplir con uno solo. Por ejemplo, un jugador que sume 90 minutos y otro que sume 1, o cualquier combinación entre ambos que llegue a 91 minutos.