Enrique Gómez
Casi todos los equipos buscan algo en esta Jornada 17 de la Liga MX
Aquí los horarios y las grandes historias para la última fecha de la fase regular
Para la última jornada del Apertura 2026 está en juego el liderato final de la tabla, los tres últimos cupos disponibles para la Liguilla y hasta la infamia de terminar último del torneo.
O sea, en cada uno de los nueve partidos del fin de semana hay algo en juego (incluso en el primero y en el último que es entre clubes eliminados), aunque sin duda que los duelos más esperados son el Chivas-Cruz Azul, un asalto directo por el primer lugar y el Tigres-América, donde las Águilas buscarán recuperar la cima que sostuvieron por hasta 11 semanas.
Aquí todos los horarios y las grandes historias de la Jornada 17 de la Liga MX:
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