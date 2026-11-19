Enrique Gómez

Para la última jornada del Apertura 2026 está en juego el liderato final de la tabla, los tres últimos cupos disponibles para la Liguilla y hasta la infamia de terminar último del torneo.

O sea, en cada uno de los nueve partidos del fin de semana hay algo en juego (incluso en el primero y en el último que es entre clubes eliminados), aunque sin duda que los duelos más esperados son el Chivas-Cruz Azul, un asalto directo por el primer lugar y el Tigres-América, donde las Águilas buscarán recuperar la cima que sostuvieron por hasta 11 semanas.

Aquí todos los horarios y las grandes historias de la Jornada 17 de la Liga MX: