Enrique Gómez

Como campeón defensor de la Liga MX, líder actual del Apertura 2026 y en medio de una racha de cinco victorias consecutivas que lo ponen como el gran favorito al título, parece que La Máquina ha armado un gran equipo y no extraña a nadie, pero ¿ni siquiera a Luis Romo o a Ángel Sepúlveda?

Previo al compromiso contra las Chivas, asalto directo por ver qué equipo clasifica a la Liguilla en primer lugar, el equipo ‘celeste’ se reencontrará con dos de sus exjugadores y uno de ellos está en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de asentarse como defensa en el esquema de Gabriel Milito. Lo cierto es que un jugador como Luis Romo no le sobra a ningún equipo.

De acuerdo con la central Comparisonator…

Luis Romo

· 228 puntos de rendimiento global

· Defensa número 1 en la Liga MX

Ángel Sepúlveda

· 69.2 puntos de rendimiento global

· Delantero número 49 en la Liga MX

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En enero de 2025, Cruz Azul y el Guadalajara acordaron el intercambio de Romo por Jesús Orozco Chiquete y aunque en un principio parecía que el conjunto capitalino se llevaba la mejor parte al fichar al defensa con mayor proyección del momento, lo cierto es que Romo ha encontrado su mejor nivel ahora que se retrasó a la defensa y dejó la contención.

Aun así, Chiquete no lo ha hecho nada mal y de hecho se ubica como el tercer mejor defensa de toda la temporada con un puntaje de 197. Este intercambio ha sido uno de los más exitosos, pues quizá Romo no iba a alcanzar con La Máquina la altura que tiene en Chivas y en cambio, el equipo capitalino ganó a un defensa que ha retomado el nivel tras su lesión.

En lo que respecta a ‘Cuate’ Sepúlveda, en las Chivas tiene casi el mismo rol que con Cruz Azul (donde estuvo de 2023 a 2025): un delantero cumplidor, que no deja de hacer goles, pero que no es el titular.

Vaya que ambos equipos saben hacer negocios beneficiosos para todos.