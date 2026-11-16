Karla Villegas Gama

El futbol vive días de grandes anuncios y definiciones, con una nueva Copa del Mundo en el horizonte y varios títulos en juego. Estas son las cinco noticias que debes saber para arrancar la semana.

El Mundial Femenino 2031 ya tiene sede Reuters

La FIFA confirmó que Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica serán anfitriones conjuntos del Mundial Femenino 2031. El proyecto contempla 20 estadios en igual número de ciudades de los cuatro países. De los organizadores, únicamente Estados Unidos ha sido sede de la competencia, en 1999 y 2003.

Arranca la Liguilla de la Liga MX Reuters

Después de 17 jornadas, Guadalajara terminó como líder del Apertura 2026 con 33 puntos. Los cruces de cuartos de final también quedaron definidos: Guadalajara-Pachuca, Cruz Azul-León, América-Monterrey y Atlas-Toluca. Los partidos de ida se disputarán el 25 y 26 de noviembre; los de vuelta, el 28 y 29.

Regresan las competencias continentales Reuters

La Champions League y la Europa League disputarán la Jornada 5 esta semana. Entre los encuentros más atractivos de la Champions destacan Arsenal-Borussia Dortmund, Real Madrid-PSV, Manchester City-Napoli y Paris Saint-Germain-Roma. En la Europa League sobresalen Crystal Palace-Real Sociedad, Celta de Vigo-Bournemouth y Dinamo Zagreb-Bayer Leverkusen.

Todo listo para la final de la Copa Libertadores Reuters

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para definir al campeón de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño buscará su cuarto título y disputará su cuarta final en siete años, mientras que el argentino intentará conquistar su quinta corona en su sexta aparición en el partido decisivo. El ganador obtendrá boletos a la Copa Intercontinental 2026, el Mundial de Clubes 2029, la Recopa Sudamericana 2027 y la fase de grupos de la Libertadores 2027.

La NFL celebra Thanksgiving Reuters

La Semana 12 de la NFL tendrá una programación especial por el Día de Acción de Gracias, con tres encuentros: Detroit Lions-Chicago Bears, Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles y Buffalo Bills-Kansas City Chiefs. La actividad comenzará el miércoles 25 con Los Angeles Rams-Green Bay Packers y continuará el viernes 27 con Pittsburgh Steelers-Denver Broncos, como parte del Black Friday.