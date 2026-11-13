Héctor Cantú

México se prepara para hacer historia en el futbol femenil al formar parte de la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2031, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Tras una reunión virtual, la FIFA dio a conocer avances en el proceso de selección de las sedes, en el que México busca albergar por primera vez una Copa Mundial Femenina.

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La noticia llega meses después de que el país fuera una de las sedes del Mundial varonil de 2026, torneo que terminó con la coronación de España.

De concretarse la designación, el Mundial de 2031 sería el quinto disputado en el continente americano, después de las ediciones de Estados Unidos 1999 y 2003, Canadá 2015 y Brasil 2027.

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En el mismo proceso también figura la candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales para organizar la edición de 2035.

México buscará sumar así una nueva Copa Mundial a su historial como anfitrión, después de haber organizado tres ediciones del torneo varonil y otras competiciones internacionales de categorías juveniles.