República Dominicana le entra al 'quite' en el Mundial Sub-17

EFE

La selección masculina de República Dominicana competirá por primera vez en un Mundial de Futbol Sub-17, anunció la FIFA este jueves, luego de que Estados Unidos renunciara a su participación en la cita de Catar por asuntos de seguridad.

La FIFA informó este jueves en un comunicado que el país caribeño completará los 48 equipos que animarán el Mundial, a celebrarse desde el próximo 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Edward Acevedo Director Técnico de la selección Dominicana Masculina Sub-17 nos habla de las sensaciones tras la clasificación de Dominicana al Mundial U17 y la corta preparación previo al inicio del torneo ?️⚽️?? pic.twitter.com/qUTzWRj7UG — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) November 13, 2026

La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la CONCACAF en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadounidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización.

La Comisión de Competencias Juveniles Masculinas ha confirmado a la Federación Dominicana de Futbol como la federación miembro participante, tras consultar con CONCACAF y de conformidad con el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar, agregó la información.

La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la CONCACAF en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadunidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización.