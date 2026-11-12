EFE
República Dominicana le entra al 'quite' en el Mundial Sub-17
El conjunto caribeño sustituirá a Estados Unidos, que se retiró por motivos de seguridad
La selección masculina de República Dominicana competirá por primera vez en un Mundial de Futbol Sub-17, anunció la FIFA este jueves, luego de que Estados Unidos renunciara a su participación en la cita de Catar por asuntos de seguridad.
La FIFA informó este jueves en un comunicado que el país caribeño completará los 48 equipos que animarán el Mundial, a celebrarse desde el próximo 19 de noviembre al 13 de diciembre.
La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la CONCACAF en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadounidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.
"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización.
La Comisión de Competencias Juveniles Masculinas ha confirmado a la Federación Dominicana de Futbol como la federación miembro participante, tras consultar con CONCACAF y de conformidad con el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar, agregó la información.
La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la CONCACAF en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadunidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.
"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización.
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