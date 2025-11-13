El 'Mini Tri' fue gigante y eliminó a Argentina en el Mundial Sub-17

Enrique Gómez

Que una Selección Mexicana deslumbre con su fortaleza mental no es normal y mucho que sea contra Argentina.

México, que avanzó a los 16vos de final de la Copa del Mundo Sub-17 como el peor clasificado y gracias a la tabla del fair play, remontó a la ‘Albiceleste’, primer lugar de la fase de grupos con pleno de nueve puntos y diferencia de +9 goles.

Empate 2-2 y victoria del ‘Mini Tri’ y victoria en penales, toda una sorpresa en el torneo de Catar 2025.

· El Tri se levantó de un gol tempranero (9’)

· No se vino abajo tras la desventaja ante un equipo que lucía muy superior

· Tampoco se derrumbó pese a que el rival empató a los 86 minutos

· México estuvo infalible en penales pese a los cambios defensivos

México destruyendo la lógica y remontando a Argentina en el Mundial Sub-17

Enorme voluntad y destacable mentalidad por parte del equipo de Carlos Cariño para hacerle frente a la adversidad ante una selección tan dominante, sobre todo después de haber avanzado a la siguiente ronda con solamente tres puntos y por una cláusula de tarjetas tras perder contra Suiza y Corea del Sur en la fase de grupos.

Así fueron los goles de este partido celebrado en la Aspire Zone de Doha:

· 1-0 (9’): Golazo de Ramiro Tulián, desde una esquina del área y al poste más lejano

· 1-1 (46’): Centro larguísimo por izquierda y Luis Gamboa remata pegado a segundo poste

· 1-2 (58’): Tiro libre recentrado y Gamboa prende el balón de primera frente al arquero

· 2-2 (87’): Terrible salida del arquero y Fernando Closter choca el balón con la frente

Mexico defeat Argentina on penalties in the Round of 32 🇲🇽#U17WC pic.twitter.com/ruwqxCz1Ep — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025

El arquero mexicano Santiago López lavó su error en la salida para el segundo gol de Argentina al atajar el primer penal de la tanda y anotar el quinto tanto que le dio la clasificación al conjunto ‘azteca’. El Tri anotó todos sus penales pese a que al jugador del Atlas, Gamboa, salió de cambio antes del 2-2.

El 18 de noviembre, México jugará ante Portugal, que clasificó segundo del Grupo B. Será un duro desafío or los octavos de final, pero el Tri ya superó al oponente que parecía ser el más fuerte de todos en el Mundial Sub-17.