Héctor Cantú

Las Chivas terminaron la fase regular del Apertura 2026 como superlíderes de la Liga MX, luego de imponerse por la mínima diferencia a Cruz Azul en el Estadio Akron.

El conjunto tapatío estaba obligado a ganar para asegurar la primera posición de la clasificación y obtener la ventaja de cerrar en casa las eliminatorias de la Liguilla.

Un solitario gol de Efraín Álvarez fue suficiente para que el equipo dirigido por Gabriel Milito consiguiera los tres puntos ante una ‘Máquina’ que mostró algunos destellos ofensivos, pero careció de contundencia.

Así fue el gol que levantó a todos los Chivahermanos de su asiento... ?⚽️ Espectacular volea de Efraín Álvarez para adelantar a las Chivas. ? @Chivas 1-0 @CruzAzul | ? ? ? #LaLigaDeLaAfición✨ | #J17 | #AP26 | #CHICAZ https://t.co/xDmevYEUMa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

Al conjunto de Joel Huiqui le costó generar oportunidades claras de gol. Las más peligrosas llegaron con un disparo de Christian Ebere, un fallo clamoroso de Rotondi y otro tiro de Agustín Palavecino que se estrelló en el poste derecho de la portería defendida por Raúl ‘Tala’ Rangel.

Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ mostró solidez defensiva y apostó por el contragolpe después de conseguir la anotación que terminó por darle la victoria.

Fundamental fue la actuación del arquero cementero Andrés Gudiño, quien se empleó a fondo para evitar dos goles claros del equipo de casa.

Con este resultado, Guadalajara volvió a terminar como líder general de un torneo de Primera División, algo que no conseguía desde el Apertura 2011 cuando sumó 31 puntos.

En aquella ocasión, las Chivas quedaron eliminadas en los cuartos de final a manos de Querétaro luego de perder la eliminatoria por un marcador global de 2-1.

Ahora, las Chivas se enfrentarán a Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2026, iniciando la eliminatoria en la Bella Airosa y cerrando en el Estadio Akron en horarios aún por definirse.