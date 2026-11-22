Enrique Gómez

Ahora sí, el partido entre Cruz Azul y Chivas es un enfrentamiento directo por el liderato final del Apertura 2026. El que gane este encuentro, terminará el torneo en primer lugar y accederá a los pocos beneficios que otorga la posición en la tabla en la Liguilla del futbol mexicano.

Cruz Azul (32 puntos) siempre dependió de sí mismo para retener la cima del torneo, pero con la derrota del América (30), ahora el Guadalajara (30) está a un triunfo en casa de finalizar en primer lugar por primera vez desde el Apertura 2011; en cambio, a La Máquina le basta con un empate para lograrlo. En caso de que se dividan puntos, el equipo rojiblanco ascenderá al segundo puesto.

Así llegan ambos equipos para esta ‘final adelantada’ en plena Jornada 17: