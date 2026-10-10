¿En serio Chivas y Atlas se están peleando el liderato del torneo?

Enrique Gómez

De pronto, Chivas tiene en sus manos retomar el liderato de la Liga MX.

De pronto, el Atlas puede empatar al primer lugar del Apertura 2026.

El clásico tapatío ya no es solo un partido con el orgullo. Hay implicaciones deportivas trascendentales, pues por más que el Guadalajara haya mostrado más solidez y un mejor juego que su rival, solo la servido para tener un punto más previo a este partido por la Jornada 11.

Pero como Toluca perdió ante Tigres y el América juega más tarde contra Monterrey, el equipo rojiblanco está a un triunfo de posicionarse en lo más alto de la tabla de posiciones, aunque sea por un par de horas. Eso no es tan sorprendente, pues el equipo de Gabriel Milito ya tuvo la posición de honor en este certamen; la oportunidad de los ‘Zorros’ es la que no se veía venir.

Chivas 1 punto y 50 millones de euros más que el Atlas

Con 17 puntos, el equipo de Hernán Crespo está a uno del ‘Rebaño’ y a tres de ‘Diablos’ y Águilas. Debido a su diferencia de -1 gol es virtualmente imposible que pueda alcanzar la cima aun con una victoria suya y una derrota del equipo ‘azulcrema’, pero ya sería sorprendente que un equipo que hace unas semanas recibió cinco goles del Toluca pueda estar empatado en el primer lugar de la tabla.

Claro que todas estas posibilidades se anularán en caso de que haya un empate en el Estadio Jalisco, pero vale la pena recordar que en ocho de los últimos nueve clásicos tapatíos siempre ha habido un ganador, por lo que alguno podrá cacarear por todo lo alto las implicaciones que tendría una victoria contra el odiado rival, aunque con el orgullo ya sería más que suficiente.

Si hoy acabara el torneo, Chivas y Atlas se enfrentarían en los cuartos de final de la Liguilla, pero, por ahora, el clásico es por la Jornada 11 y ya resulta muy interesante.