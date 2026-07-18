América tuvo el verano más aburrido de su vida, pero ya debe debutar

Enrique Gómez

A unas horas de debutar en el Apertura 2026, el América ha tenido uno de los veranos más aburridos de su historia ¿o alguien recuerdo algún refuerzo importante para esta nueva temporada?

Lo más relevante que hizo el equipo más ganador del futbol mexicano durante la temporada fue el anuncio de Guillermo Almada como director técnico y la develación de su nueva camiseta.

Por suerte, su plantel es tan bueno y tan bien valorado que es el segundo más caro del futbol mexicano (y de toda la CONCACAF) de acuerdo con Transfermarkt, por lo que, en apariencia, el técnico tiene buena materia prima para trabajar pese a que su directiva no le dio refuerzos para empezar.

Y por suerte también, su rival para esta noche (23:00 ET) es el Querétaro, el segundo plantel con menos valor de México.

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Entonces, ¿el América no tiene un solo refuerzo para este Apertura 2026?

No. Pero eso no es lo peor. Lejos de reforzarse, el club azulcrema se debilitó para este certamen, pues dejó ir a varios de sus jugadores, además de que confirmó la partida de André Jardine, el técnico más exitoso en su historia y quien en sus primeros tres torneos ganó un histórico tricampeonato.

Las bajas confirmadas de las Águilas para este Apertura 2026:

· André Jardine, director técnico

· Jonathan dos Santos, mediocampista

· Rodrigo Dourado, defensa

· Vinicius Lima, mediocampista

· Néstor Araujo, defensa

Sorprende la falta de paciencia con los brasileños Dourado y Lima, pues tan solo llevaban un torneo en el equipo. Ambos fueron parte de los sacrificados con la salida de Jardine, quien para el Clausura 2026 pidió a sus compatriotas, pero cuya baja dejó en desamparo a estos jugadores, que quedaron a deber.

Los rumores más sonados de jugadores para llegar al América son el seleccionado mexicano Luis Chávez y el español Borja Iglesias, sin embargo, para la presentación del equipo en el Apertura 2026, no hay una sola alta, situación histórica para un equipo conocido por sus grandes inversiones.