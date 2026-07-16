Las 8 mejores camisetas de la Liga MX para el Apertura 2026

Enrique Gómez

Como siempre, la Liga MX arrancó antes que todas y como se trata de una nueva temporada, todos los equipos (excepto Tijuana) revelaron sus nuevas camisetas para el Apertura 2026.

¿Cuáles son las mejores camisetas locales para lo que será el nuevo torneo del futbol mexicano?

8. Tigres

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A este club siempre se le criticaba su poca innovación en cuanto a camisetas, pero esta temporada sí que sacaron un diseño muy distinguido: delineados en color blanco y el nombre de TIGRES como si estuviera pintado sobre una barda para promocionar un concierto popular.

7. Pumas

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Si superamos lo desalineado de las letras del patrocinador con el escudo del club y el hecho de que la cabeza del puma aparece más en el estómago que en el pecho, estamos ante una gran camiseta. El azul es oscuro y con los vivos en dorado, el uniforme luce muy elegante.

6. Santos

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Con un verde oscuro y dominante, la nueva camiseta de Santos es una de las mejores que ha tenido el club en muchos años. Por si fuera poco, luce un tanto más limpia de publicidad.

5. Atlas

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Tener una camiseta retro, pero revolucionaria es posible. Por primera vez en la historia, el Atlas utilizará su escudo antiguo en una camiseta contemporánea, también será la primera vez que el logo se ilumine con color dorado. Este aire clásico es para conmemorar el 110 aniversario de la institución.

4. Chivas

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Cambió de marca para esta temporada, quitó dos patrocinadores de la parte frontal de su jersey, se puso un cuello polo y el resultado raya en la perfección. Veremos un Guadalajara muy refinado.

3. Atlante

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Para conmemorar su regreso a la Liga MX tras 12 años y su 110 aniversario, el Atlante reveló una camiseta de gala: cuello polo, patrocinadores al mínimo, colores clásicos con un relieve sutil y una silueta que replica que, hace unos meses, los ‘Potros’ celebraron un cumpleaños muy especial.

2. América

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En su segundo año con Adidas, las Águilas crearon una camiseta inspirada en la edición de 1999, la última con la firma alemana antes de pasarse a Nike. Como gustaba en aquella época, el escudo del club aparece dominando toda la parte frontal del jersey, el cual vuelve a ser amarillo brillante.

1. Toluca

La más linda del mundo 🤩 pic.twitter.com/11s0xSUGc6 — Toluca FC (@TolucaFC) July 9, 2026

Es que todo está bien con el nuevo jersey de los ‘Diablos Rojos’. Manto limpio y con carácter, líneas blancas que le dan un aire clásico, cuello polo ajustado y el escudo más exitoso en la historia del club.