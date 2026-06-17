De América a Dubái: André Jardine dirigirá al Shabab Al Ahli

Redacción FOX Deportes

André Jardine ya tiene nuevo destino tras su salida del América. El brasileño será el nuevo entrenador del Shabab Al Ahli, equipo que compite en la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos.

La institución confirmó la llegada del estratega mediante un video publicado en sus redes sociales, donde le dio la bienvenida como el encargado de dirigir a los ‘Caballeros Rojos’ durante la próxima temporada.

Jardine tomará el lugar del portugués Paulo Sousa, quien estuvo al frente del conjunto emiratí desde 2024 y conquistó un título de liga, una Supercopa y una President’s Cup durante la temporada 2024/25.

Siempre en el corazón; así se despidió André Jardine del América

El Shabab Al Ahli disputa sus partidos como local en el Estadio Al-Rashid y es considerado una de las instituciones más importantes del futbol emiratí. De hecho, es el segundo club más ganador en la historia de la liga local.

En sus vitrinas presume nueve campeonatos de la UAE Pro League, además de 11 President’s Cup, siete Supercopas y cinco Copas de la Liga, un palmarés que lo mantiene entre los grandes referentes del futbol del país.

Tras su exitoso paso por el América, donde conquistó seis títulos y se consolidó como uno de los entrenadores más destacados de la Liga MX, Jardine afrontará ahora el reto de mantener al Shabab Al Ahli en la pelea por conseguir más campeonatos.