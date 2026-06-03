En serio lo hizo: América anunció el despido de André Jardine

Enrique Gómez

Es el técnico más exitoso en la historia del América, pero ya había dado todo lo que tenía.

O al menos de eso está convencido el club azulcrema, que no se tentó el corazón para despedir a su entrenador después de su primer torneo indudablemente malo, de los cinco totales que dirigió.

André Jardine acaba de ser despedido como entrenador del América. No dirigirá el Apertura 2026.

Inesperadamente, la directiva encabezada por Santiago Baños cortó al estratega que tenía contrato hasta 2027. En el comunicado, el club asegura que “después de diversas reuniones” con el brasileño, se decidió “de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas”.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Y es que, por más que Jardine haya ganado el tricampeonato de la Liga MX (Apertura 2023 y Clausura y Apertura 2024), el equipo se vino abajo para este Clausura 2026, donde apenas y clasificó en octavo lugar. Además, los constantes fracasos a nivel internacional también debilitaron el proyecto.

El estratega hizo campeón al América en su primer torneo a cargo y en estos tres años, levantó un total de seis trofeos. Sin embargo, en el equipo ‘más grande’ de México, la nostalgia nunca es más fuerte que los resultados y en lo que va de este año, el equipo capitalino tuvo un desempeño mediocre.

El club no nombró a su nuevo entrenador, pero algunas versiones apuntan a Guillermo Almada.

Con 162 partidos dirigidos, 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas se termina la etapa de Jardine, quien por siempre será una leyenda del club más ganador y exigente del futbol mexicano.