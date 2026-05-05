La Roma no ha contactado al América por el fichaje de Israel Reyes

Enrique Gómez

Entonces tal vez solo está en Roma de vacaciones…

En América descartan que exista una oferta por Israel Reyes. De hecho, el presidente del club, Santiago Baños, desearía que fuera cierto, pero al menos en lo que se refiere a acercamientos formales, no se registra una interacción entre el equipo de la capital italiana y el club de la capital mexicana.

“No, ojalá y sí, pero no; la verdad es que no sé de dónde sacan eso”, comentó el directivo en torno a los rumores que sitúan al defensa de 25 años con la Roma, club con el cual se la ha vinculado desde el año pasado, una posibilidad que cobró fuerza tras los reportes de la prensa local que aseguraban que el acercamiento era tan serio que el jugador estaba en Italia dando el siguiente paso.

🚨 ¡APAGÓ TODAS LAS ALARMAS!



🇮🇹👎 SANTIAGO BAÑOS, presidente de América, negó los rumores de una oferta de AS Roma por Israel Reyes:



“No, ojalá hubiera oferta de la Roma, pero no; la verdad es que no sé de dónde sacan eso.



Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una… pic.twitter.com/TJE6UkEa6A — dataref México (@dataref_mx) May 5, 2026

“Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero”, agregó el presidente del equipo azulcrema en palabras recogidas por el diario Récord.

Pero, ¿es probable que Reyes está negociando por su lado con la Roma y que el América no esté enterado? Es una posibilidad sólida si consideramos que el contrato del canterano del Atlas vence en diciembre del 2026 y que, por reglas de FIFA, tiene total libertad de entablar conversaciones con cualquier club afiliado, una vez que al jugador le resten seis meses de vínculo con su actual equipo.

Entonces, aunque América lo desconozca, puede que Reyes sí esté en Roma planeando su futuro.