¿América cometió alineación indebida?, la Comisión Disciplinaria ya dictaminó

Redacción FOX Deportes

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinó que el Club América no incurrió en una alineación indebida durante su reciente encuentro ante Pumas, situación que fue evidenciada por el Club Universidad, que pidió una petición formal de sanción.

Tras analizar el informe arbitral del partido de ida de los Cuartos de Final, se concluyó que los hechos no se ajustan a las infracciones normativas. Esta decisión llega después de una revisión exhaustiva de los cambios realizados en el minuto 72 del juego.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

El organismo aclaró que "el error ocurrido durante el proceso de sustitución no cumple con los supuestos del Reglamento de Competencia. No existió participación de jugadores no registrados ni suplantación de integrantes del cuerpo técnico en la cancha".

Al no configurarse ninguna de las causales limitativas, la validez del resultado deportivo se mantiene intacta para el equipo azulcrema.

Pumas acusa al América de alineación indebida Por si faltara más, el equipo universitario pide ganar el partido en el escritorio

Sin embargo, a pesar de librar la sanción por alineación indebida, las Águilas sí recibieron una multa económica por una falta administrativa. El castigo responde al incumplimiento del Artículo 51 del Reglamento de Sanciones sobre el número de momentos para realizar cambios. Se detectó una omisión en el protocolo al modificar la entrada del jugador número veintidós por el cuatro.

Finalmente, la Comisión de Árbitros será la encargada de evaluar la responsabilidad del cuerpo arbitral en este incidente operativo. El comunicado oficial subraya que el ajuste en la sustitución inicialmente anunciada fue una falla de procedimiento compartido. Con esta resolución, se cierra la polémica sobre los puntos en la mesa, permitiendo que la liguilla continúe.