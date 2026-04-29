Ahora va en serio, Israel Reyes se acerca a la Roma

Enrique Gómez

Después de tantos acercamientos o cuando menos, rumores, parece que ahora sí va en serio.

Israel Reyes, uno de los líderes del Club América, podría fichar por la Roma, club histórico de la Serie A. La idea es que todo quede apalabrado todo antes del Mundial 2026.

Y es que luego de varios meses de reportes esporádicos, pero insistentes, el defensa mexicano fue visto en la capital italiana. Cabe mencionar que el jugador de 26 años recibió unos días de descanso antes de iniciar la concentración con la Selección Mexicana, pero al ser tan poco tiempo, se piensa que este viaje no fue para vacacionar, sino para avanzar en su posible contratación con el conjunto giallorosso.

Y a todo esto, ¿Israel Reyes tiene el nivel para jugar en la Roma? Desde Italia aseguran que 'La Loba' tiene interés en el defensa mexicano

La Roma es un equipo emblemático del futbol italiano por su simple nombre e identidad, sin embargo, solo tiene tres títulos de liga y el último de ellos fue conquistado en 2001. De momento, marcha en sexto lugar de la clasificación, a tres puntos del cuarto lugar (zona de Champions League) y con el mismo puntaje que el quinto puesto (acreditado a Europa League), por lo que aún tiene ambiciones en la campaña.

Reyes suma 38 partidos en la actual temporada y está clasificado en el lugar 21 entre todos los defensas centrales de la Liga MX de acuerdo con Comparisonator, sin embargo, está en el lugar 15 como medio defensivo.

El canterano del Atlas y futuro mundialista puede jugar como central, lateral o mediocampista, ¿Qué posición interesará a la Roma?