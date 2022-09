Dani Alves sabe que si va al Mundial no será por Pumas

Desde que llegó a Pumas, solo ha ganado un partido, pero tranquilos, Dani Alves no se ha desencantado e incluso aseguró que no se cambiará de equipo… al menos no en México.

El estelar brasileño habló de lo que han sido sus primeros dos meses en el futbol mexicano, donde ha recibido más críticas que halagos, pues solo ha podido festejar una victoria en 11 partidos (12 si incluimos la paliza en Barcelona).

“Yo aquí en México solo juego en Pumas. En Brasil solo en São Paulo. Es el compromiso que he asumido. Si me voy no será a un equipo de aquí”, comentó el jugador de 39 años en conferencia de prensa.

Alves firmó por dos torneos con el equipo capitalino, es decir, seguiría en la institución para el próximo Clausura 2023. Quizá el próximo año tenga mejores oportunidades para alcanzar las altas expectativas que generó su contratación, pues para este torneo el club universitario ha sido una total decepción y a falta de un partido para que termine el certamen, el equipo no clasificará ni a repechaje.

Así se ve un Dani Alves celebrando la victoria con Pumas

“Es normal que todo caiga en mi cuenta, traigo una historia detrás. Les agradezco porque me enseñaron que si vas a pelear, es pelear con los más grandes, es trabajar para cambiar los resultados. Necesito que los chicos crean en lo que yo propongo y en pagar el precio por ser alguien”, explicó.

Pese a sus cuatro asistencias y a jugar cada partido como titular desde que llegó a la Liga MX, Alves sabe que su llamado para el Mundial de Qatar 2022 será por su “historia en la selección, no el hecho de estar en Pumas”. El jugador se concentra en su club y en rendir conforme a lo que se espera de él en México, pues asegura que la decisión de incluirlo a la lista final es algo que huye de su control.

Alves, multicampeón con Barcelona, tiene un torneo más para demostrar su nivel en Pumas, pues si no funciona el proyecto en Universidad, no irá a ningún otro equipo en la Liga MX.