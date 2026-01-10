Cruz Azul, sembrando nuevas dudas y apenas inicia el 2026

Enrique Gómez

Bueno, hay que recordar que el torneo pasado el Cruz Azul también inició muy lento el torneo…

Triste debut para La Máquina en el Clausura 2026, pese al estreno goleador de Agustín Palavecino.

León aprovechó su localía y venció 2-1 al equipo ‘celeste’, uno de los mejores clubes del campeonato pasado (pese a toda la impotencia que mostró en las semifinales ante Tigres), pero que ciertamente extrañó la confianza que aportaba Ángel Sepúlveda, quien a partir de este año juega en las Chivas.

Así fueron los goles de este duelo disputado en el Nou Camp:

· 1-0 (45’+2): Ismael Díaz recibió un balón filtrado y definió con una comba hacia segundo poste

· 2-0 (50’): Centro largo por izquierdo y cabezazo poderoso de Bryan Colula en el corazón del área

· 2-1 (90’): Agustín Palavecino definió de primera y a la esquina, tras un pase de Luka Romero

Pese a que tuvo más remates que ‘La Fiera’ y una mayor posesión (53%), el equipo celeste no tuvo una frecuencia de llegada lo suficientemente importante como para merecer algo más que una derrota ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades y mostró contundencia.

Primera victoria para el técnico Ignacio Ambriz, quien dirigió los últimos seis partidos del torneo pasado y tuvo que esperar hasta este año para poder brindarle un triunfo a la afición ‘esmeralda’.

¿Y Cruz Azul? Si juntamos lo que fue la derrota contra Pumas en la última jornada del torneo pasado, además de todas las dudas que sumó en la Liguilla, incluyendo la serie contra Chivas, parecería que el equipo de Nicolás Larcamón está en picada y no se encontraron soluciones en la pretemporada.

Para consuelo de la afición, ‘cementera’, recordar que el torneo pasado el equipo también tuvo un arranque dubitativo (dos puntos en sus primeras dos fechas) y estuvo a punto de ser líder general.