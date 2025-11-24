Nicolás Larcamón confía plenamente en Andrés Gudiño para la liguilla

Redacción FOX Deportes

Nicolás Larcamón afirmó este lunes que el mexicano Andrés Gudiño tiene las condiciones para sustituir al portero colombiano Kevin Mier en la portería de Cruz Azul a partir de los cuartos de final del torneo Apertura.

LISTOS LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL. 📆⏰ pic.twitter.com/FpfCtjRvwJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2025

"Es un jugador con un carácter, positivo, inteligente, con mucha hombría para asumir como titular", dijo el entrenador.

El guardameta Mier se recupera de una fractura de tibia. En el último partido de la temporada regular, el panameño Adalberto Carrasquilla lesionó a Mier, uno de los guardametas más talentosos del fútbol mexicano, quien se perderá el resto de la temporada.

Larcamón lamentó la ausencia del colombiano, pero se declaró tranquilo con las prestaciones de Gudiño.

"Llega después de un proceso en el que empujó desde el lugar donde le tocó, siendo un referente en el vestuario y trabajando como si fuera a jugar al otro día. Está preparado en lo físico, lo futbolístico, lo mental y lo emocional; es jugador con aplomo y consistencia para asumir bien este momento", agregó.