Cruz Azul volverá a intentarlo, desde cero, contra León

Enrique Gómez

Luego de un torneo donde se quedó a unos minutos de terminar como líder de la tabla y de una Liguilla donde simplemente se le apagaron las luces, Cruz Azul regresa para intentarlo una vez más.

Será un torneo por demás extraño para el equipo ‘celeste’, pues radicará en la Ciudad de México se verá obligado a jugar sus partidos como local en Puebla (sede ubicada de 2 horas de la capital), luego de no haber llegado a un acuerdo con Pumas ni con América para compartir sus estadios, sin embargo, no hay pretexto en lo deportivo, pues aún tiene uno de los tres mejores planteles de la Liga MX y debe demostrarlo desde el inicio ante León.

Así llegan La Máquina y ‘La Fiera’ para este duelo por la Jornada 1 en Guanajuato: