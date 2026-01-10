Nuevo año y las Chivas siguen dominando en la Liga MX

Enrique Gómez

Debut triunfal de las rejuvenecidas Chivas, que siguen dominando rivales en la Liga MX, incluso en el 2026.

Y es que, si quitamos lo que fue la Liguilla con aquel ‘chicharazo’ condenatorio ante Cruz Azul, resulta que el Guadalajara ya tiene cuatro victorias consecutivas en la fase regular.

Victoria 2-0 del ‘Rebaño’ sobre Pachuca, en duelo por la Jornada 1 del Clausura 2026.

Últimos partidos de Liga de las Chivas:

· Victoria 4-2 Monterrey

· Victoria 1-0 Chivas

· Victoria 4-1 Atlas

Con una alineación desprovista de los líderes de otros torneos (Javier Hernández y Alan Mozo oficialmente fuera y Alan Pulido y Erick Gutiérrez en la puerta de salida), el equipo rojiblanco liquidó sin sobresaltos su primer compromiso oficial del año con todo y gol de Armando González, capo de goleo del torneo pasado y que formalmente ha iniciado el camino hacia el bicampeonato individual.

Armando González inició el camino hacia el bicampeonato de goleo

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el Estadio AKRON de Zapopan:

· 1-0 (17’): Armando González aprovechó un tiro rebotado en el arquero y anotó

· 2-0 (45’+5): Daniel Aguirre la gran diagonal de Efraín Álvarez a segundo poste

Con estos tres puntos, el equipo rojiblanco se catapulta a los primeros lugares de esta primera fecha del Clausura 2026 que aún no llega a la mitad de su camino. Pero, más importante, confirma que a pesar de la pérdida de sus jugadores de experiencia, el nivel que alcanzó a finales del torneo pasado se mantiene y el grupo está listo para asumir como un protagonista de la Liga MX.

Para muchos, el equipo tapatío mereció llegar más lejos el torneo pasado, pero vaya que ha iniciado con ánimo en este Clausura 2026 y venciendo con claridad a un equipo de su misma categoría.