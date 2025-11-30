Cruz Azul lo hizo: dejó a Chivas sin semifinales

Héctor Cantú

La historia ha sido cruel con Chivas que acarició el pase a las semifinales del torneo Clausura 2025 en los minutos finales del encuentro ante Cruz Azul.

El Rebaño hizo un partido grandioso y llevó a la Máquina al límite de las emociones en un partido digno de una fase final en el futbol mexicano.

Desde los primeros minutos, Chivas demostró que estaba listo para la guerra. El colocar a Cade Cowell como delantero centro, evidenciaba que el deseo de dar la sorpresa estaba decidido.

¡De infarto! 😳🔥

Cowell sacó un disparo potente desde fuera del área y el balón rozó el poste. Chivas estuvo a centímetros del tercero.#NuestraLiguilla

📲📺 Disfruta de lo mejor de la Liguilla en ViX. 🟠 pic.twitter.com/Ls2mhCCovW — TUDN USA (@TUDNUSA) December 1, 2025

Y fue justamente el norteamericano el encargado de abrir el tanteador apenas a los 8 minutos de juego, momento que desató la locura de una afición rojiblanca que soñaba con dar un golpe sobre la mesa.

Pero Cruz Azul no es un equipo que se dé por vencido fácilmente y encontró el tanto del empate seis minutos después del tanto del visitante. El ‘Toro’ Fernández fue el encargado de empatar el encuentro, resultado que le daba el boleto a la ronda siguiente al equipo de Nicolás Larcamón.

Bryan González fue el encargado de devolver la ventaja a los tapatíos que no dejaron respirar al equipo local y que por momentos lo pusieron contra la pared.

A 20 minutos del final, llegó el gol que hizo explotar al estadio Universitario. Jeremy Márquez encontró las redes con un disparo de larga distancia que anidó en la parte inferior derecha del arquero Rangel.

El momento más dramático llegó a 7 minutos del final del encuentro cuando el árbitro marcó una pena máxima a favor e las Chivas.

¡Qué definición! 🔥

Jeremy Márquez controla, se gira y saca un disparo que pega en el poste antes de meterse para empatar el partido.#NuestraLiguilla

📲📺 Disfruta de lo mejor de la Liguilla en ViX. 🟠 pic.twitter.com/i7uE85ZZqy — TUDN USA (@TUDNUSA) December 1, 2025

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien con una técnica lamentable, terminó por enviar la pelota por encima del arco para vestirse de villano una vez más con el chiverío.

Con un equipo moralmente descompuesto, Cruz Azul logró aprovechar un últlimo error de las Chivas y finiquitó la historia con un gol inolvidable en los pies de Charly Rodríguez.

La victoria le da el pase directo a Cruz Azul por tener mejor posición en la tabla, por lo que enfrentará en las semifinales a Monterrey.